«Этот вопрос – самая болезненная сторона наших отношений»: Серж Саргсян – о российских поставках вооружений Азербайджану

Это проблема – самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, двусторонних отношений в целом. Об этом заявил в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» президент Армении Серж Саргсян, коснувшись темы поставок РФ вооружения Азербайджану.

«Этот вопрос, на мой взгляд, бросает тень на многое. Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них. Пока ничего серьезного не произошло. Если в какой-то момент это приведет к серьезным последствиям, тогда и можно обвинять. Если же серьезных последствий не будет, мы должны рассматривать это как долгосрочную политическую деятельность российской стороны по стабилизации ситуации в регионе», – сказал глава государства.

Что касается разговоров о необходимости пересмотра отношений с РФ из-за поставок российского оружия Азербайджану, то президент отметил, что «это крайне опасные слова, они могут создать крайне сложную ситуацию».

«Когда вы говорите пересмотреть, с кем вы хотите пересмотреть и улучшить, с Турцией? Или в НАТО все ждут Армению с распростертыми объятиями? Или мы должны враждовать со всеми, заявлять: вы помогаете Азербайджану, и мы одни выступаем против всего мира?»,- добавил президент Саргсян.