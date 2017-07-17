Опять добрались до озера Севан

В статье под названием «Опять добрались до Джермука» (8 июля, «Аравот») мы писали, что в последние 9-10 лет наши руководство пытается превратить Джермук в туристический центр, правительство по данному вопросу приняло ряд решений и программ по развитию, выполнить эту задачу пытались целый три премьер-министра – Тигран Саргсян, Овик Абраамян, Карен Карапетян, однако город упорно не становится туристическим центром. Сейчас очередь дошла до запасов рыбы в озере Севан.

4 июля НС Армении по предложению правительства приняло законопроект о внесении дополнений в закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан», году данным законопроектом предлагается в текущем году в оросительных целях увеличить норму заборов воды из озера Севан до 270 млн. куб. м., что на 100 млн. больше, чем в прошлом году. Большинство РПА-АРФ-Дашнакцутюн не стали слушать экологов, которые предупредили, что данное решение нанесет вред растительному и животному миру озера. И сегодня правительство подняло эту тему. Будет принято два решения: в селе Карчахбюр Гегаркуникского марза ЗАО «Севани ишхан» без проведения соответствующего тендера сроком на три года с правом на строительство предоставить 21,8 гектаров земельного участка, а в селе Лчап ЗАО «Севан аква» без проведения тендера сроком на 25 лет предоставить 1,9466 гектаров земли. В обоих случаях цель одна: восстановление запасов ишхана (форели) в озере Севан и осуществление комплексной программы по развитию рыбоводства. Обе компании принадлежат «Фонду восстановления запасов ишхана и развития рыбоводства на озере Севан», пост председателя совета попечителей фонда занимает вице-премьер Ваче Габриелян.

19 декабря 2013 года (при премьер-министре Тигране Саргсяне) правительство Армении создало «Фонд восстановления запасов ишхана и развития рыбоводства на озере Севан», а в мае 2014 года (при премьер-министре Тигране Саргсяне) – ЗАО «Севани ишхан». В ноябре 2015 года (при премьер-министре Овике Абраамяне) было учреждено ЗАО «Севан аква». Эта компания находится в списке «любимчиков правительства» – налоговые льготы, освобождение от таможенных пошлин на сырье и ввоз оборудования, в 2016 году предоставление 0,6445 гектаров земли сроком на три года в селе Карчахбюр.

В прошлом году правительство заявляло, что в результате деятельности фонда и вышеназванных компаний в 2019 году мы будем иметь около 685 тонн рыбопродуков в год с прибылью в 2,4 млрд. драмов. Компания «Севани ишхан» занимается строительством заводов по переработке рыбы, а компания «Севан аква» эксплуатирует находящееся в озере Севан модельное хозяйство. Всего у двух компаний на берегу озера 25 гектаров земли. Почему все это не могла седлать одна компания, чтобы сократить административные затраты, о чем часто говорит премьер-министр, правительство не говорит?

В правительстве уверены, что таким образом будет создан специализированный центр (база), которая даст возможность контролировать все этапы восстановления запасов. Однако у экологов совсем другие прогнозы: инкубация болезней рыб и паразитов и их передача рыбам, выращенным в хозяйствах, от них – дикой рыбе, органическое загрязнение от сеточных заградителей, химическое загрязнение от сеточных заградителей и так далее. Зимой 2016-2017 года появилась информация о том, что из-за заморозков сеточные ограждения порвались и рыбы вырвались наружу. Информация официально не подтвердилась, но и опровергнута не была.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

13.07.2017г