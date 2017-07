Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ началось в Минске, сообщается на официальной странице МИД Армении в Twitter.

С армянской стороны в нем принимает участие глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

⚡️Last week was saturated w/important event: check out MFA of #Armenia weekly activities for Jul10-16 to learn more: https://t.co/vgvvNGQPeO pic.twitter.com/GlXI9uZItQ

— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) July 17, 2017