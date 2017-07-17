Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:17 | Июль 17 2017
17:17 | Июль 17 2017

Главный приз кинофестиваля «Золотой абрикос» достался индийскому фильму «Желанная Дурга» режиссера Санала Кумара Сасдихары

Главный приз кинофестиваля «Золотой абрикос» достался индийскому фильму «Желанная Дурга» режиссера Санала Кумара Сасдихары

Накануне в Ереване завершился международный кинофестиваль «Золотой абрикос». В последний день фестиваля стали известны имена его победителей, передает Радио Азатутюн.

Так, главный приз фестиваля достался индийскому фильму «Желанная Дурга» режиссера Санала Кумара Сасдихары. «Серебряный абрикос» достался ленте «Арабия» бразильских режиссеров Хуана Думана и Афонсу Учоа. Лучшим документальным фильмом признан фильм «Охота на призраков» палестинского режиссера Раеда Андони.

Отметим, что в этом году на Площади Азнавура в Ереване появились три звезды – Фрунзе Довлатяна, Юрия Ерзнкяна и Сергея Исраэляна.

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Рубрики: Культура

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