Российская АФК “Система” объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на 3.9 млрд рублей

АФК “Система” Владимира Евтушенкова объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на 3,9 млрд рублей. Это связано с арестом активов компании в рамках судебного разбирательства с “Роснефтью” Игоря Сечина по иску на 170,6 млрд рублей, передает ВВС.

В сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится, что наступление технического дефолта связано с арестом принадлежащих “Системе” и АО “Система-Инвест” акций МТС, “Медси” и БЭСК, наложенным судом в рамках рассмотрения иска “Роснефти”, “Башнефти” и властей Башкирии о взыскании 170,6 млрд рублей.

В компании подчеркнули, что “несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда” об аресте активов и “носит сугубо формальный характер”.

“Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме”, – говорится в сообщении АФК “Система”.

Технический дефолт означает нарушение должником одного или нескольких пунктов кредитного соглашения.

По условиям кредитных сделок технический дефолт наступает в случае, если обеспечительные меры не прекращены в течение 21 дня с момента их возникновения​, пояснил РБК представитель “Системы” Сергей Копытов.

Таким образом, объявление о техническом дефолте вовсе не означает, что “Система” могла пропустить платеж по кредитам, пояснил Русской службе Би-би-си старший аналитик банка “Уралсиб” Константин Белов.

“По крайней мере, у них не должно быть таких проблем в ликвидности, чтобы не обслуживались текущие платежи”, – считает эксперт.

Он согласен с заявлением компании о том, объявление технического дефолта – формальность, которая зависит от того, что прописано в договорах и условиях кредитов.

31,7% акций МТС, 100% “Медси” и 90% БЭСК были арестованы судом в качестве обеспечительной меры 26 июня.

“Отдельные активы [компании] находятся под арестом. Это значит, что их нельзя продать, плюс “Система” не может получать дивиденды. Но, полагаю, вопрос не стоит так, что “Система” не смогла найти деньги на какой-то очередной платеж. Финансовое положение компании достаточно сильное”, – заключил Белов.

После объявления о техническом дефолте акции “Системы” на торгах Московской биржи снижались на 3,2%.

В начале мая “Роснефть” и “Башнефть” подали иск к “Системе” сначала в московский, а затем в башкирский арбитраж, требуя взыскать в компании 106 млрд рублей.

По оценкам “Роснефти”, именно столько “Башнефть” потеряла в результате действий АФК “Система” по реорганизации нефтяной компании в 2014 году.

24 мая в “Роснефти” объявили об увеличении суммы иска до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля с 2014 года.

В начале июня к иску “Роснефти” и “Башнефти” в качестве соистца присоединилось министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.

22 июня “Система” направила “Роснефти” предложение о внесудебном урегулировании спора, однако в нефтяной компании заявили, что намерены продолжить судебное разбирательство, поскольку конкретных предложений в письме нет.

В начале июля официальный представитель “Системы” Копытов говорил, что предложение компании остается в силе.

“Претензии к АФК “Система” сравнимы с обвинениями нашей компании в холодной погоде этим летом”, – шутил он, настаивая, что убытки, о которых говорят в “Роснефти”, не подтверждаются ни ростом капитализации “Башнефти”, ни ростом ее чистой прибыли.

Глава “Роснефти” Игорь Сечин, в свою очередь, называл предложение “Системы” “тактическими приемами”, которые “направлены на затягивание” судебных процедур. “Но мы люди серьезные, мы на провокации не реагируем”, – говорил он.

Фото – ВВС