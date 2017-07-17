Говорящие о только морально-психологическом значении «Искандера» не понимают, какова его разрушительная сила: Серж Саргсян – видео

«Все те, кто называют себя политологами, должны понимать, перед какой аудиторией и с какой целью озвучивается заявление. Это во-первых. Во-вторых, действительно, тогда Армения не имела ряд вооружений, которые успел приобрести Азербайджан. А разве секрет, что Азербайджан богаче нас, тратит больше средств на вооружение и т.д.? Не секрет. И если кто-то скажет, что за два или пять лет сделает Армению более богатой, чем Азербайджан, то этого человека надо гнать подальше от политики, потому что это шарлатанство, ложь. Для этого нужен длительный период времени. И тогда, и сейчас у нас есть достаточно вооружений, чтобы суметь нейтрализовать угрозу Республике Армения и Нагорному Карабаху с использованием боевых возможностей наших войск»,- касаясь сделанного им ранее заявления об оружии 80-х, в интервью программе «Р-Эволюция» на телеканале «Армения» заявил президент Армении Серж Саргсян.

Президент отметил, что на войне побеждает не только оружие: «Главные действующие лица – солдат, офицер, командир. Они должны иметь не самое современное, а достаточное вооружение для решения проблемы. Сегодня оно у нас есть. Сегодня у наших вооруженных сил есть достаточно вооружения, оружия и боеприпасов».

«Армянская армия имеет достаточно вооружения, оружия и боеприпасов, чтобы решить поставленные перед собой задачи. Мы приобрели серьезные виды вооружения, как перед апрельской эскалацией, так и после нее. Другое дело, что любые военные действия – продлятся они день, год или же пять лет, это урок, который надо воспринять и сделать соответствующие выводы. Только во время боевых действий можно определить какими средствами пользуется противник и каким образом он вообще ими пользуется. Это позволяет найти противоядие»,- в интервью программе «Р-Эволюция» на телеканале «Армения» заявил президент Армении Серж Саргсян.

Те, кто говорит о моральном или психологическом значении «Искандера», не понимают, какова разрушительная сила этого оружия, отметил глава государства.

На вопрос, при каких условиях Армения может применить «Искандеры», президент ответил: в случае необходимости.

«Не забывайте, что наше интервью смотрят не только граждане Армении. Вы принуждаете меня отвечать на вопрос, для ответа на который многочисленные спецслужбы тратят огромные ресурсы. А тот, кто думает, что «Искандеры» имеют сугубо моральное или психологическое значение, не понимает, что такое «Искандер», когда узнает, тогда поймет, какова разрушительная сила этого оружия»,- добавил президент.