Серж Саргсян – о беседе с представителем одной из стран-сопредседателей и об ОДКБ: видео

«По правде говоря, однажды я провел полуофициальную беседу с представителем одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и спросил, почему они не указывают зачинщика столкновений, он ответил: знаете, если мы будем указывать конкретно, то можем стать одной из сторон, и все могут подумать, что мы проводим проармянскую политику, а наша задача – продолжать переговорный процесс, потому что альтернативы ему нет, альтернатива ему – военные действия, а это нежелательно, в том числе и для нас, и возможно, в первую очередь для нас, поскольку жизнь нашего офицера, жизнь нашего солдата для нас очень дороги»,- в интервью программе «Р-Эволюция» на телеканале «Армения» заявил президент Армении Серж Саргсян, подчеркнув, что «у членов Минской группы ОБСЕ нет никаких сомнений о том, какая сторона инициирует повышение напряженности и нарушает режим прекращения огня».

Касаясь отношений в рамках ОДКБ, президент Армении отметил, что ОДКБ никогда не делала заявлений, противоречащих интересам Армении.

«Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа всегда лично реагировал на события, происходящие на армяно-азербайджанской границе. Очевидно, что ОДКБ должна занимать более пассивную роль по ситуации на линии соприкосновения, так как там действуют вооруженные силы Карабаха, армия обороны, а не армия Армении», – отметил он.

«В прошлом году у нас был саммит ОДКБ, посмотрите, изучите принятые ОДКБ документы, заявления. Важна суть, а суть в том, что ОДКБ никогда не делала заявлений, противоречащих интересам Армении», – заявил президент Армении.