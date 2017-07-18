Давид Шахназарян: это ошибка прокуратуры, что против «Сасна црер» не возбудила уголовное дело по статье «терроризм»

«Действия «Сасна црер» были актом терроризма»,- вчера в беседе с журналистами возле полка ППС Полиции отметил экс-глава СНБ, ведущий аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян. На замечание журналистов о том, что уголовное дело возбуждено по другой статье, и о терроризме речь не идет, Давид Шахназарян ответил: «Это уже ошибка прокуратуры».

Напомним, что год назад – 17 июля 2016 года, вооруженная группа «Сасна црер» захватила полк Патрульно-постовой службы Полиции Армении, и в Ереване вчера почтили память трех полицейских, погибших год назад.

По словам Шхназаряна, «сегодняшнее мероприятие является доказательством того, что наше общество не потерпит попыток применения силы для решения политических вопросов».

На вопрос, как он оценивает действия полицейских, и какие действия обычно предпринимаются в подобных случаях, господин Шахназарян ответил: «Если судить по результатам, то результат более чем положительный. Вы сами это увидели».