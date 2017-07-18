«Мы ждем от ЕС не только денег, но и политической поддержки»: Армен Ашотян – видео

«На протяжении долгого времени существовал стереотип об отношениях с ЕС, извините за слово, банкомат, финансовый донор. Конечно, ЕС привлекателен как финансовый партнер, однако отношениям с последним необходимо придать политический характер»,- сегодня в ходе встречи с членами национальной платформы Армении «Форума гражданского общества Восточного партнерства», касаясь намеченного на ноябрь подписания нового рамочного соглашения Армения-ЕС, отметил глава постоянной комиссии НС по внешним отношениям Армен Ашотян. «Мы ждем от ЕС не только денег, но и финансовой поддержки по ряду вопросов – от армяно-турецких отношений до региональной стабильности и Арцахского конфликта»,- отметил Ашотян.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если в ноябре Россия, как в 2013-ом не позволит РА подписать соглашение с ЕС, депутат ответил: «Это искусственная постановка вопроса – Россия позволит или нет? Такого вопроса не существует. Даже Европарламент не видел окончательного документа, Национальное собрание – тоже. Армения никогда не работала с ЕС – за счет России и, наоборот, с ЕС – за счет России»,- добавил Армен Ашотян.

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