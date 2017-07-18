Террором и братоубийством сильную Армению не построить: Эдуард Шармазанов

Недопустимо в собственной стране решать проблемы при помощи оружия, вчера в беседе с Радио Азатутюн сказал вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя захват вооруженной группой «Сасна црер» территории полка патрульно-постовой службы полиции, имевший место год назад в этот день.

Сегодня же на встрече с журналистами Шармазанов заявил: «И нападение на государственную границу, и нападение на полк ППС для меня равносильны. Я уже не говорю об убийстве армянских офицеров и прапорщиков. Это недопустимое и предосудительное деяние. Захват полк ППС в собственной стране и убийство офицеров – это терроризм, недопустимое и предосудительное деяние. Это моя политическая оценка. Какую оценку дадут юристы, суд, это я оставляю юристам и судебным инстанциям».

Ровно год назад в этот день,рано утром 17 июля, вооруженная группа «Сасна црер», состоящая из членов оппозиционного движения «Учредительный парламент», ветеранов Карабахской войны и других граждан, захватила полк патрульно-постовой службы полиции. Захватившая и удерживавшая на протяжении двух недель одну из важнейших баз полиции вооруженная группа, провозгласив свою операцию восстанием, выдвинула два основных требования: отставка президента Сержа Саргсяна и освобождение лидера «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна.

В течение 15-дневного противостояния погибли трое полицейских, многие из более чем 30 повстанцев получили ранения.

По мнению правозащитницы Жанны Алексанян, члены вооруженной группы прибегли к крайней мере – применению оружия, поскольку посредством выборов в стране изменения не происходят. Однако и спустя год после событий власти, по мнению правозащитницы, не сделали выводов.

«Группа «Сасна црер» хотела каким-то образом пробудить народ, поднять его на ноги… это именно восстание – то, что они пытались сделать. Но, как видите, это беспрецедентное насилие в Сари Тахе, забрасывание людей гранатами и прочее, массовое насилие… Властям пока удается подавлять и не позволять людям поднять свой голос протеста», – сказала Алексанян.

По мнению Эдуарда Шармазанова, тот факт, что после последних парламентских выборов ни одна из прошедших в Национальное собрание партий не обжаловала результаты выборов и не было акций протеста, показывает, что власти проводят реформы. «Нам не нужны потрясения, нам нужна сильная Армения. Сильную Армению братоубийством не построить. Нужно вместе в атмосфере взаимного уважения решать проблемы нормальным демократическим путем», – заявил Шармазанов.

Спустя почти год после захвата полка ППС, в прошлом месяце, начался судебный процесс над 32 обвиняемыми по делу вооруженной группы. 30 из них обвиняются в захвате полка ППС, а двое – в пособничестве вооруженной группе. По делу проходят более 60 человек. Основная часть вооруженной группы обвиняется в захвате территории полка ППС полиции, взятии заложников, незаконном ношении и перевозке оружия и боеприпасов. Двое членов группы обвиняются в убийстве полицейских. Члены «Сасна црер» не признают предъявленные им обвинения.