Глава парламента Армении в Москве: нет вопроса об официальном статусе русского языка в нашей повестке

Принятый недавно в РФ закон, предполагающий запрет на работу в стране для не имеющих российских прав водителей, создало большие трудности для работающих в России армян. Об этом заявил председатель Национального Собрания Республики Армения Ара Баблоян на встрече с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.

Как сообщает пресс-служба армянского парламента, Ара Баблоян предложил пересмотреть этот подход.

В ответ Володин отметил, что принятие данного закона было обусловлено исключительно соображениями безопасности дорожного движения, поскольку, по его словам, водители, не владея русским языком, не владеют и правилами дорожного движения и не могут пользоваться российскими навигационными программами.

С учетом того, что закон уже принят, Володин, со своей стороны, предложил в Армении закрепить официальный статус для русского языка, как в странах, для которых тем же законом предусмотрены исключения.

В ответ спикер НС РА Ара Баблоян подчеркнул, что в повестке Армении нет вопроса о закреплении законом официального статуса для русского языка. При этом Ара Баблоян отметил, что русский язык преподается во всех школах Армении, чего, по его словам, полностью достаточно для решения указанной проблемы.

В. Володин отметил, что российская сторона открыта для обсуждений. Достигнута договоренность обратиться к данному вопросу в дальнейшем для поиска возможных альтернативных решений.