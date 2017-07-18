Глава Минобороны Виген Саргсян отбыл в Арцах

В рамках программы взаимодействия между Вооруженными силами Республики Армения и Республики Арцах 15 июля министр обороны Армении Виген Саргсян с рабочим визитом отбыл в Арцах. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

В рамках визита глава Минобороны Армении в сопровождении министра обороны Арцаха и высокопоставленных военных побывал на боевых опорных пунктах, дислоцированных на северо-восточном участке арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, ознакомился с ситуацией на передовой, с жилищно-бытовыми условиями военнослужащих, несущих боевое дежурство. Виген Саргсян побеседовал также с военнослужащими.

На месте постоянной дислокации воинской части было проведено совещание, в ходе которого были обсуждены рабочие вопросы касательно несения боевой службы и взаимодействия войск.

Виген Саргсян побывал также в степанакертском госпитале. Глава Минобороны обошел все отделения госпиталя, поинтересовался состоянием здоровья проходящих здесь лечение военнослужащих, пообщался с ними и пожелал им скорейшего выздоровления.