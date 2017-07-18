Констатировать – без эмоций

Россия разрешила гражданам Беларуси и Кыргызстана работать в своей стране при наличии водительских прав этих государств, однако гражданам Армении то же самое запретила. Объяснение весьма интересное: в вышеназванных странах русский язык является вторым государственным, тогда как в Армении у русского языка такого статуса нет. По всей вероятности, государственный статус русского языка благоприятно сказывается на профессиональных качествах водителей, и больше не возникает необходимости сдавать экзамен на водительские права. Или же, граждане этих стран лучше владеют русским, чем граждане Армении. Одним словом, вносите изменение в вашу Конституцию, присвойте русскому языку статус второго государственного и ваши водители смогут работать в нашей стране, говорят они нам.

Условие, конечно, мягко говоря – оригинальное. Однако я не собираюсь долго останавливаться на политике России: пусть они делают так, как диктуют их интересы. А наши интересы не диктуют нам вносить изменения в Конституцию и писать на кириллице. Однако меня удивляет эмоциональная реакция нашей общественности: что это за союзник такой, нас унижают, игнорируют, еще одна звонкая пощечина и так далее. По правде говоря, в данном контексте мне кажется все наоборот – нас, таким образом, выделили, это говорит о нашей особенности. Давать катастрофические оценки по каждому поводу характерно для нашей общественной мысли. Наверное, пришло время судить более трезво.

Для наших водителей создают неудобства? Соответствующие органы Армении должны провести переговоры и уладить этот вопрос. Не могут вести переговоры? С их мнением не считаются? Нужно констатировать, что наш такой-то чиновник обратился к их чиновнику и получил следующий ответ… Но не нужно посыпать пеплом голову, оплакивая свое несчастье.

ЕАЭС приносить нам пользу? Думаю, что не приносит. По крайней мере, Россия делает все, для того, чтобы заявленные этим союзом цели (свободное передвижение людей и объединенный рынок труда, например) не стали реальностью. Следовательно, интеграция, сотрудничество не исходят из интересов России. Но если так, то рано или поздно эта страна откажется от этого проекта. Какой смысл в том, чтобы из-за каких-то имперских замашек и удовольствий держать огромную евразийскую администрацию?