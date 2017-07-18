Жорж Кепенекян избран мэром Лиона

Вице-мэр Лиона армянского происхождения Жорж Кепенекян избран мэром этого второго по величине города Франции. Об этом передает издание The Armenian Weekly.

Родившийся 9 августа 1949 Кепенекян по профессии является хирургом-урологом, и с 2005г работал директором по стратегическому развитию в больничном центре Лиона Сен-Жозеф Сен-Люк. С 2014 года занимал должность первого заместителя мэра Лиона, а также был членом Совета по культуре.

Издание напоминает также, что в прошлом месяце, четверо деятелей армянского происхождения – Даниель Казарян, Надия Есаян, Гийом Касбарян и Жак Мариллосян – были избраны в Национальное Собрание Франции. Все они представляют партию новоизбранного президента Эммануэля Макрона, выигравшую 308 мест с 43 процентами голосов который выиграл. Паскаль Шамассян, пятый франко-армянский кандидат из партии Макрона, потерпел поражение от известного проармянского политика Валери Бойер из республиканцев, которая является инициатором принятого с декабря 2011 Национальным Собранием Франции законопроекта, предусматривающего наказание за отрицание Геноцида армян.

На своей странице в социальной сети Facebook французский общественный деятель Арман Авагян написал: «Беспрецедентное историческое событие в жизни французских армян».

Кепенекян сменит на этом посту Жерара Коллона. Ранее социалист Жерар Коллон был назначен на пост главы МВД Франции.