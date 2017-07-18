На Площади Свободы отмечали день захвата полка ППС, а рядом с полком ППС чтили память погибших полицейских: фоторепортаж

Вчера с Площади Свободы стартовало шествие по случаю годовщины взятия полка ППС. Оно было немноголюдным, участники выкрикивали – «Сасна црер, герои!»

На Площадь Свободы пришли также заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, лидер «Еркир Цирани» Заруи Постанджян, представитель учредительного парламента Алек Енигомшян и другие.

Заруи Постанджян в беседе с журналистами отметила, что не считает членов «Сасна црер» террористами и озвучила результаты опроса BBC, согласно которым, народ разделяет точку зрения членов группы.

Алек Енигомшян выразил сожаление в связи с гибелью полковника Артура Ванояна и отметил, что к смерти других полицейских «Сасна црер» не имеют никакого отношения, и это еще нужно доказать. Алека Енигомшяна убежден, что в Армении невозможно добиться изменений путем выборов, что и заставило «Сасна црер» пойти на этот шаг. По его словам выборы 2 апреля стали последним гвоздем, забитым в гроб надежды тех, кто верил в изменения путем выборов.