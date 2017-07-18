Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:18 | Июль 18 2017
15:18 | Июль 18 2017

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга ОБСЕ

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга ОБСЕ

19 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана на Омарском перевале.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

Пресс-служба МИД Арцаха

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные, Официальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда