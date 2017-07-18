Глава МЧС Давид Тоноян с двухдневным визитом посетил Грузию

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян с двухдневным рабочим визитом посетил Грузию, передает пресс-служба МЧС Армении.

В состав возглавляемой главой МЧС Армении делегации вошли заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Энрико Априамов и директор спасательной службы, полковник Мушег Казарян.

В рамках визита министр Тоноян встретился с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили.

В ходе встречи обсуждались возможности углубления сотрудничества между двумя странами в сфере чрезвычайных ситуаций и совместного реагирования на ЧС.

Г. Мгебришвили представил Д.Тонояну деятельность МВД Грузии в сферах гражданской обороны и ЧС.

Глава МЧС Армении выразил уверенность, что после данной встречи сотрудничество двух стран и совместное реагирование ЧС станут более тесными и эффективными.

Так, по словам Тонояна, в ходе встречи достигнута договоренность под эгидой ряда международных структур усилить армяно-грузинское трансграничное реагирование на природные и техногенные катастрофы.