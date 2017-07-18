«Евразийские сказки» на грузинские темы

Россия усиливает давление на Грузию и пытается в это дело вовлечь Армению

Европейский выбор Грузии покоя не дает России, поскольку является опасной альтернативой для «российской» системы. В отличие от Украины, которая вынуждена просто воевать против русских, Грузия всего лишь «посмела» жить так, как хочет, а не так, как «скажут» из Севера, как это происходило почти двести лет.

В отличие от России, где фактически самодержавная власть уже затвердела, в Грузии после Революции роз многое изменилось, благодаря чему Грузия как государство сформировалось и существует, тогда как в России такие изменения не только не произошли, но и отсутствие таких изменений является залогом существования нынешнего российского государства. Более того, именно от перемен «по грузинскому образцу» власть Путина не только шарахается, но и провозгласила «угрозой национальной безопасности» как для своей, так и «духовно близких» стран, где «много говорить» на эти темы, мягко говоря, не поощряется, и об этом написано в государственных и межгосударственных документах, к примеру, ОДКБ. А все пространство на котором Россия претендует установить тотальный контроль, в настоящее время получило некое гибридное название, напоминающее мула, естественно, бесплодного – «Евразия», и Грузия, в свою очередь, считает, что к этому никакого отношения не имеет и иметь не должна.

Но независимо ото всего, Россия не может не считаться со свершившимся фактом. А этот факт – Свободная Грузия, как бы это не возмущало российских имперцев, шовинистов или «либералов», маскирующихся дымовой завесой оппозиционной риторики, хотя, грузинская среда очень даже нравится сотням тысяч русских туристов.

Стало быть, «с этим нужно что-то делать», особенно, когда необратимость и «безнаказанность» этих реформ далеко не гарантированы. И создалось неустойчивое равновесие, когда, с одной стороны, грузинские граждане пока не могут закрепить достигнутые свободы гарантиями безопасности и двигаться дальше по избранному европейскому и евроатлантическому пути, с другой стороны, русские не могут достичь желанного и навсегда «бросить камень» на избранный путь. И пока Запад занят своими внутренними коррекциями и расчетами рисков, длящимися годами, российская сторона с мужицкой упертостью зажимает грузинскую Ахиллесову пяту – общая граница, вопрос коммуникаций, связь с «союзной» Арменией, пытаясь каждый раз пробить для признанных только ею Абхазии и Южной Осетии статус «стороны переговоров», с чем Грузия никогда не согласится.

И в этой московской «опере» на темы «вековой российско-грузинской дружбы» обязательно должна прозвучать «ария» Правительства Армении, скажем, об «альтернативе Ларсу», «Абхазской железной дороге» и других чудесах. То же самое произошло недавно, когда в формате постоянных консультаций Абашидзе-Карасин вновь был поднят вопрос, как контролировать международно признанную российско-грузинскую границу.

Известно, что после августовского вторжения России 2008г дипотношения РФ-Грузия прерваны, и Швейцария оказывает дипломатическое посредничество в качестве пользующейся доверием третьей стороны, и в 2011г так и договорились, что швейцарской компании будут переданы полномочия осуществлять таможенные функции на международно признанной российско-грузинской границе. Т.е. речь идет не только о границе между самой Грузией и Россией, ни и между признанными только Москвой Абхазией и Южной Осетией и Россией. И вот отсюда начинаются противоречия сторон в связи с сущностью и результатом договоренности, и если Тбилиси говорит на языке международных отношений, то Москва – на языке «новых реалий», автором которых является она сама, и что солидарно отвергается международным сообществом. Кстати, подчеркнем, что это не признается и официальным Ереваном тоже.

Однако, Правительство Армении уже в который раз в самый напряженный момент вдруг начинает «выражать надежду», что в результате отсутствующих «договоренностей» получит «альтернативу Ларсу» и «транзит в Россию». Однако, озвученная «надежда» армянского министра транспорта, связи и информационных технологий натолкнулась на заявление спецпредставителя Грузии Зураба Абашидзе о том, что Армении не следует питать подобных надежд, и речь идет совершенно о других вещах.

Стало быть, для чего все эти «евразийские сказки» на грузинские темы? Тем более, что вряд ли в Правительстве Армении не знают, о чем там в действительности идет речь, и что этому не бывать, пока Россия не изменит сконструированные ею же «реалии», которые изначально объяснялись тем, что «спасали от геноцида», а затем господин Медведев заявил, что, ни много, ни мало, что это было сделано, т.к. «там было бы НАТО».

А вообще, эта тема «дороги, связывающей нас с Россией» является самым любимым аргументом, а также «алиби» для сменяющих друг друга провальных правительств Армении, как и «переходный период» и «советское прошлое» (кстати, последнее вроде как почти не упоминается, чтобы ударившегося в неосоветский ренессанс «стратегического союзника» излишне не возмущать, и чуть было не поставили памятник Микояну…).

Поиски «альтернативы Ларсу», конечно, чрезвычайно важны, просто они находятся в другом месте. Ведь эта «альтернатива Ларсу» была до 3-го сентября 2013г, до этого – проведенный из Ирана, но ставший вдруг тоньше на нашей территории и подаренный Газпрому газопровод – также назывался «альтернативой Ларсу», Хасан Роухани уже перешагнул во второй срок, и говорится, начиная с 2014г, о связывающем Персидский залив с Черным морем коридоре, но из этого всего на автодороге Гюмри-Аштарак пока есть только вывеска о том, что до Тегерана – 1107 километров, это тоже называется «альтернативой». Предложения американцев и европейцев о развитии солнечной энергетики – это тоже «альтернатива Ларсу», как и воздержание, а не развязывание потешной «священной войны» по случаю констатации общеизвестных фактов главой Делегации ЕС в Армении Свитальским, это тоже «альтернатива»… И вообще, этот «Ларс» именно вы и выбрали и, к тому же, навязали Армении и повесили камнем ей на шею! И о какой «альтернативе» тут может идти речь?

В то же время, нужно констатировать, что официальный Ереван также отлично представляет, сколько российских копеек стоят эти «договоренности», эти «альтернативы», и еще «перспективы» Армении на пути «разводок» со стороны российского разваливающегося государства. А это значит, что совершенно нет необходимости громко «выражать надежды» о чем-то, чему не быть, и сам убежден, что этому не быть. Однако, может остаться неприятный «осадок» в отношениях с соседом, единственным, с которым Армения разделяет общие ценности, и от его успеха зависит, и является производным успех Армении. Как и наоборот.

Рубен МЕГРАБЯН

На снимке – оползень в КПП «Верхний Ларс» в августе 2014г (фото – Грузинской службы Радио Свобода)

Газета «Аравот»

18.07.2017г