Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:40 | Июль 18 2017
17:40 | Июль 18 2017

Давид Санасарян – об СНБ: «Эта структура служит российскому КГБ»

Давид Санасарян – об СНБ: «Эта структура служит российскому КГБ»

Вчера 17 июля с Площади Свободы стартовал митинг-шествие по случаю первой годовщины мятежа «Сасна црер». Участники шествия прошли по Северному проспекту, улицам Налбандяна, Московян, проспекту Маштоца и снова вернулись на Площадь свободы. Они скандировали «Смерть режиму», «Суверенная Армения», а также имен членов «Сасна црер».

В шествии принимали участие также член партии «Наследие» Давид Санасарян, недавно вернувшийся из США, где он получает образование. Участники шествия остановились перед зданием СНБ.

«Сегодня так называемый спикер Национального собрания встретился с российским коллегой, и коллега сказал, что мы не станем больше беспокоить ваших водителей, однако вы должны в Армении присвоить русскому статус государственного языка»,- заявил Давид Санасарян. Присутствующие стали свистеть и бить по барабанам. Далее он пальцем указал на здание СНБ: «Всем нам известно, что эта структура служит интересам российского КГБ, это представители КГБ, их слуги. В этом здании удерживают 4 членов Сасна Црер… Свободу Гагику, Каро, Эдгару, Араму… Свободу Сасна црер!»

Кстати, шествие представители полиции не сопровождали. Было впечатление, что они бойкотируют его.

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Рубрики: Общество

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