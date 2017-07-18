На Парламентской Ассамблее ОБСЕ в Минске Россию однозначно поддержала лишь Армения

В Минске прошла 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ходе еe была принята резолюция, призывающая Россию отказаться от Крыма, передает издание Версия.Ру.

За резолюцию, предложенную Украиной и призывающую Россию отменить решение о воссоединении с Крымом и «вывести оккупационные войска» с полуострова, проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, против – 15. Четверо из шести белорусских депутатов проголосовали за, двое – против.

По вопросу о невключении в повестку антироссийской резолюции, предложенной Украиной, Москву однозначно поддержала лишь Армения, передает издание.