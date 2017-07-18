80 миллионов заключенных мечтают сбежать из этого сумасшедшего дома: сбежавший из турецкой тюрьмы Севан Ншанян

Сбежавший из тюрьмы в Турции известный турецкий языковед и публицист армянского происхождения Севан Ншанян, чье местонахождение продолжает оставаться неизвестным, после побега сделал запись на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

«Думаю, я стал проводником чувств жителей страны, – написал Ншанян. – 80 миллионов заключенных мечтают сбежать из этого сумасшедшего дома».

Отметим, что 14 июля Севан Ншанян сбежал из турецкой тюрьмы. После этого в микроблоге писателя в Twitter появилось сообщение следующего содержания: «Птичка улетела. Желаю того же 80 миллионам оставшимся».

Напомним, что Севан Ншанян в 2014 году был приговорен турецким судом к 11 годам лишения свободы по обвинению в «незаконном» строительстве в собственном саду, находящемся в селе Измире Ширидже. На протяжении лет призывающие освободить Нишаняна представители интеллигенции утверждают, что его лишили свободы за критику турецких властей и официальном историографии. В 2008 году большой шум в Турции наделала книга Ншаняна «Ошибочная Республика: 51 вопрос об Ататюрке и кемализме», в которой журналист написал о Геноциде армян и отметил, что современное турецкое государство является следствием геноцида армян, греков и ассирийцев.

Фото – Радио Азатутюн