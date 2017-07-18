Владимир Гаспарян парой гвоздик почтил память погибших в полку ППС полицейских: фото, видео

Вчера с утра рядом с полком ППС проходили памятные мероприятия по случаю годовщины захвата здания. Полицейские с членами своих семей возложили цветы к памятнику погибших год назад в эти дни своих коллег – полковника Артура Ванояна, лейтенанта Юрия Тепаносяна и прапорщика Гагика Мкртчяна.

В здании полка ППС также проводилось мероприятие, в котором участвовали начальник полиции Владимир Гаспарян, около двух десятков депутатов, в том числе и вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, политические и общественные деятели Давид Шахназарян, Вазген Манукян и другие.

Высокопоставленные чиновники избегали журналистов и отказывались давать комментарии и политические оценки. Исключения не сделал и Валерий Осипян, который в дни захвата полка был в заложниках, он сказал, что для него сегодня день молчания и отвечать на вопросы он не желает.

Начальник полиции Владимир Гаспарян возложил две гвоздики к памятнику полицейских, перекрестился, в знак скорби рукой несколько раз прикоснулся к памятнику и ушел.

Журналисты поинтересовались у начальника отдела информации Полиции РА Ашота Агароняна, почему Владимир Гаспарян избегает общения с журналистами: «Начальник полиции никогда не избегает журналистов, сегодня день памяти, и каждый человек сам решает, что ему делать. У вас неоднократно была возможность задать вопросы начальнику полиции, скоро такая возможность снова появится, вооружитесь терпением»,- сказал он.