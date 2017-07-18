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20:27 | Июль 18 2017

В Страсбурге сожгли фотографии чиновников Армении и встретились с неким Егошкиным

В Страсбурге сожгли фотографии чиновников Армении и встретились с неким Егошкиным

Члены организации «Армянское возрождение» в Страсбурге вчера провели митинг с целью выражения поддержки членам группы «Сасна црер». В акции принимали участие члены армянских организаций Франции, Бельгии, Германии и Испании, они скандировали лозунги о необходимости освобождения политических заключенных и против нарушений прав человека в Армении.

Один из организаторов акции – Шант Воскерчян в беседе с Aravot.am отметил, что делегация, состоящая из участников акции, встретилась с Анатолием Егошкиным – представителем Совета Европы. По словам Воскерчяна, в ходе встречи, которая продлилась 45 минут они представили ситуацию в Армении – со своей точки зрения, а также подробности судебного процесса над «Сасна црер».

Чиновник обещал передать письмо делегации секретарю СЕ, которое прочитали и участникам акции.

Собравшиеся сожгли фотографии президента РА, начальника полиции Владимира Гаспаряна, его заместителя Левона Ераносяна, судей по делу «Сасна црер», а также избивших членов группы сотрудников полиции.

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Рубрики: Общество, Политика

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