Киев ответил на заявление лидера «ДНР» о создании «Малороссии» обещанием восстановить целостность Украины

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 18 июля, отреагировал на заявление главы самопровозглашенной “ДНР” Александра Захарченко о создании в Донбассе нового государства – “Малороссия”. “Проект “Новороссия” был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом”, – процитировал слова главы государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter. Об этом передает Deutsche Welle.

Выступая на пресс-конференции в Грузии, где президент Украины находится с официальным визитом, Порошенко резко отозвался и о главе “ДНР”. “Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания”, – заявил Порошенко.

Аналогично высказался и начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко. “Украинский народ похоронил “Новороссию”, похоронит и “Малороссию”. Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают как призрак”, – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Он также выразил уверенность, что территориальный суверенитет Украины будет восстановлен.

Заявление Захарченко может парализовать переговоры в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал представитель Украины в рабочей группе ТКГ по безопасности Евгений Марчук. “Это заявление сделано перед завтрашним заседанием в Минске, и может так получиться, что там будет не о чем говорить”, – рассказал он в интервью телекомпании “112 Украина”.

Ранее глава так называемой “Донецкой народной республики” Александр Захарченко во вторник, 18 июля, объявил об учреждении нового “государства”. “Новое государство будет называться Малороссия, так как само название “Украина” дискредитировало себя. Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого”, – цитирует так называемый конституционный акт информационный портал сепаратистов.

По словам Захарченко, создание нового “государства” поможет разрешить конфликт в Донбассе. “Малороссия” станет переходным “государством” на срок до трех лет. На это время предложено ввести режим чрезвычайного положения. “Предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, на это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе”, – пояснил лидер сепаратистов.

По словам министра доходов и сборов “ДНР” Александра Тимофеева, учреждаемая “Малороссия” будет “федеративным государством” с широкой автономией, столицей станет Донецк. При этом Киев, по словам сепаратистов, остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

“ЛНР” не участвовала в провозглашении “Малороссии”

В самопровозглашенной “Луганской народной республике” позднее в тот же день заявили, что им не было известно о мероприятии, на котором Захарченко объявил о создании “Малороссии”. “Председатель народного совета ЛНР” Владимир Дегтяренко отметил также, что “на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения”.

“Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение”, – пояснил Детяренко, добавив, что альтернативы Минским соглашениям нет.

Так называемые “Донецкая” и “Луганская народные республики” возникли весной 2014 года после захвата власти в регионе пророссийскими сепаратистами. Они не признаны ни одним из государств-членов ООН. Их лидеры и сами квазигосударства находятся под международными санкциями, в том числе объявленными ЕС и США, за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года.