Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:58 | Июль 18 2017
19:58 | Июль 18 2017

Правительство Германии осуждает заявление главы «ДНР» об учреждении псевдогосударства «Малороссии»

Правительство Германии осуждает заявление главы «ДНР» об учреждении псевдогосударства «Малороссии»

Правительство Германии осуждает заявление главы “ДНР” Александра Захарченко об учреждении нового “государства” – “Малороссии”. “Этот шаг полностью неприемлем. У Захарченко нет полномочий говорить от имени этой части Украины”, – заявили DW в немецком правительстве во вторник, 18 июля.

Берлин ожидает, что Россия тоже оперативно осудит эти действия и не будет “ни принимать, ни признавать” новое образование. Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что решение конфликта на востоке Украины возможно только путем реализации Минских соглашений.

“Совершенно очевидно, что односторонним провозглашением псевдогосударства “Малороссия” боевики в Донбассе окончательно отреклись от минских соглашений”, – заявила эксперт по внешней политике фракции “зеленых” в бундестаге Марилуизе Бек (Marieluise Beck). Критика этого шага со стороны России не будет выглядеть правдоподобной, поскольку “режим в Донбассе полностью зависит от военной и финансовой поддержки Кремля и получает оттуда детальные указания”, подчеркнула политик.

Ранее в этот день глава “ДНР” Александр Захарченко объявил о создании “Малороссии”, которая будет переходным “федеративным государством”.

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Рубрики: Международные

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