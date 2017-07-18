Правительство Германии осуждает заявление главы «ДНР» об учреждении псевдогосударства «Малороссии»

Правительство Германии осуждает заявление главы “ДНР” Александра Захарченко об учреждении нового “государства” – “Малороссии”. “Этот шаг полностью неприемлем. У Захарченко нет полномочий говорить от имени этой части Украины”, – заявили DW в немецком правительстве во вторник, 18 июля.

Берлин ожидает, что Россия тоже оперативно осудит эти действия и не будет “ни принимать, ни признавать” новое образование. Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что решение конфликта на востоке Украины возможно только путем реализации Минских соглашений.

“Совершенно очевидно, что односторонним провозглашением псевдогосударства “Малороссия” боевики в Донбассе окончательно отреклись от минских соглашений”, – заявила эксперт по внешней политике фракции “зеленых” в бундестаге Марилуизе Бек (Marieluise Beck). Критика этого шага со стороны России не будет выглядеть правдоподобной, поскольку “режим в Донбассе полностью зависит от военной и финансовой поддержки Кремля и получает оттуда детальные указания”, подчеркнула политик.

Ранее в этот день глава “ДНР” Александр Захарченко объявил о создании “Малороссии”, которая будет переходным “федеративным государством”.