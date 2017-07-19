Обсуждены возможности организации регулярных авиарейсов с иранского острова Киш в Ереван и Гюмри

Заместитель руководителя Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении Арсен Погосян вчера, 18 июля, принял делегацию во главе с директором иранской авиакомпании Kish Air, командиром Мохаммадом-Таки Джадиди.

Как сообщает пресс-служба ГУГА, в ходе встречи были обсуждены возможности организации регулярных рейсов в ереванский международный аэропорт «Звартноц» с острова Киш, расположенного в Персидском заливе.

В ходе встречи представители ГУГА предложили представителям компании обсудить также возможности организации рейсов и в аэропорт «Ширак» в Гюмри.

Отметим, что с 22 июня, авиакомпания Kish Air два раза в неделю – по понедельникам и четвергам – осуществляет нерегулярные рейсы по маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран.

Как известно, Киш – небольшой остров в Персидском заливе, на юге Ирана. Он является главным пляжным курортом Ирана и одним из самых популярных мест отдыха в Персидском заливе.