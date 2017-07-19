Серж Саргсян провел совещание вокруг вопросов повестки армяно-индийского экономического сотрудничества

Президенту Армении Сержу Саргсяну вчера посол Республики Армения в Республике Индия Армен Мартиросян доложил о повестке двусторонних экономических отношений и работе, которую проводит посольство в направлении развития и углубления взаимодействия в перспективных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Президента Армении.

В этой очередной встрече, посвящённой экономическому компоненту внешней политики Армении, которые проводит президент Серж Саргсян, сегодня приняли участие главы заинтересованных министерств и ведомств.

В начале встречи, отметив, что в этом году Армения и Индия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, президент подчеркнул, что этот юбилей – хороший повод, чтобы подытожить достижения и обозначить возможности расширения армяно-индийских отношений, в частности их экономического компонента.

По словам президента, для этого имеются все предпосылки, поскольку за минувшие годы двум странам удалось превратить имеющие глубокие исторические корни дружественные отношения в теплые межгосударственные и партнерские отношения.

«Тем не менее, считаю, что нам еще не удалось наилучшим образом реализовать потенциал этих отношений», – добавил глава государства.

«Индия – одна из самых быстро развивающихся экономик мира, и углубление наших отношений с этой страной, в первую очередь, экономических – просто необходимость. Конечно, в этом деле очень важное значение имеет работа Армяно-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству, повестка которой, безусловно, должна быть освежена новыми и целевыми вопросами, охватывающими различные сферы – от IT-сферы до сельского хозяйства, туризма», – указал президент РА.

«Придаем также важность содействию Индию в вопросе создания компьютерной сети между школами в областях Армении», – добавил президент.

«Хочу также привести в пример наше сотрудничество в сферах образования и науки. Многим известно, что сегодня в Армении обучаются более тысячи индийских студентов, которые получают профессию и, естественно, параллельно знакомятся с нашей культурой, историей. При возвращении же на родину они пополняют ряды наших друзей. Это очень важное обстоятельство, и у нас существуют огромные возможности для развития сотрудничества также и в данном направлении.

Недавно я был в Ереванском государственном медицинском университете, ознакомился с программами вуза – они также готовы приложить все усилия для увеличения здесь числа студентов, в целом расширения сотрудничества и в сфере здравоохранения, и в сфере образования.

Считаю, что у нас существуют огромные возможности для сотрудничества в сфере обработки алмазов, в ювелирной отрасли, и необходимо продолжить работу в данном направлении.

Большие возможности есть также в фармацевтической сфере, в которой Индии достигла больших успехов: они являются крупными поставщиками, и мы должны показать, представить все наши возможности, чтобы суметь привлечь их на армянских рынок.

Безусловно, у нас есть огромный потенциал в сельскохозяйственной сфере. Насколько я осведомлен, действует рабочая группа, и на протяжении минувших лет были осуществлены взаимные визиты. В данной сфере сотрудничество, в том числе также связанное с сельскохозяйственной техникой, может стать для нас продуктивным.

Необходимо провести существенную работу в деле развития туризма. Индия, как страна с многомиллионным населением, также имеет огромный потенциал в сфере туризма», – заявил Серж Саргсян.

«У нас должна быть определенность, что и в каких сферах необходимо сделать, чтобы в следующий раз не озвучивать не подобающие нынешним отношениям между Арменией и Индией показатели и цифры. Имею в виду – сферу торгового оборота, где потенциал очень большой», – отметил президент.

По итогам обсуждений доклада посла Мартиросяна С. Саргсян дал ряд поручений, которые будут включены в повестку Армяно-индийской межправительственной комиссии.