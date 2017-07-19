12 героев Туманяна в виде скульптур возрождаются на родине писателя: фото

На родине Ованнеса Туманяна открылся симпозиум работ молодых скульпторов, приуроченный 150-летию Великого лорийца. 12 молодых скульпторов из Армении и Арцаха принимают участие в симпозиуме, создавая героев произведений Туманяна.

«Это предложение для нас настолько привлекательное, что отказаться от участия было невозможно. Я очень благодарен за то, что молодым скульпторам предоставили такую возможность. Это сказка про добро, и она мне очень нравится. Я попытался представить сказку в виде скульптуры – так как я ее чувствую»,- говорит Геворг.

Молодой скульптор Ваге Мнацаканян скульптурой начал заниматься с малых лет, говорит, принимал участие во многих симпозиумах, однако этот – особенный: «Мы общаемся с разными скульпторами, чему-то учимся друг у друга. Потом, колорит, в котором мы все находимся, очень интересен. Мы ждем открытия, чтобы увидеть результат своей работы».

Ваге больше по душе образ Ануш. Говорит, попытался создать ее образ вместе нее душевными переживаниями: «Скульптура будет в центре села. Из кувшина, который находится в руках Ануш, будет литься вода. А второй кувшин, который она держит кончиками пальцев, пуст. Я попытался передать ее печаль, любовь, все».

Симпозиум молодых скульпторов стартовал 26 июня и продлится месяц.