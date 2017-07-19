Москва снова пытается стать доминирующей стороной в переговорах по Карабаху

17-го июля газета «Известия» коснулась процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В частности, газета сообщает, что Россия стремится до конца года организовать встречу президентов Армении и Азербайджана. Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки других сопредседателей Минской группы ОБСЕ привести стороны за стол переговоров потерпели неудачу. Об этом газете «Известия» сообщил высокопоставленный сотрудник МИДа РФ.

«Только мы участвуем в этом. Французы попытались усадить Ереван и Баку за стол переговоров, однако это не принесло никакой пользы. Одновременно сохранение диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не развернулись широкомасштабные военные действия», – сказал представитель МИДа РФ.

В той же статье руководитель Комитета по СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Леонид Калашников отмечает, что сейчас актуальна встреча на высшем уровне. «Она не просто нужна, а крайне необходима. Не нужно бегать по разным форматам и платформам, совещаться со странами, которые далеки от региона на 10 тысяч километров. Соседи должны договориться. В этом смысле следует усилить координацию с Москвой», – отметил Калашников.

Только Москва

Важно отметить, что «Известия» – одна из тех газет, которые в нужный момент публикуют необходимую Кремлю информацию, ссылаясь на «анонимные» источники. Следовательно, эта публикация «Известия» о представлении Москвы как единственного организатора армяно-азербайджанских переговоров дает основание полагать, что Кремль снова настроен стать единственным посредником в карабахском конфликте. Эта точка зрения подтверждается тем фактом, что «анонимный» представитель МИДа РФ отмечает именно французов как члена Минской группы, предпринявшего неудачную попытку организации встречи. Франция является одним из наиболее эффективных членов Минской группы ОБСЕ, который неоднократно прилагал усилия для достижения прогресса в деле мирного урегулирования конфликта. Возникает вопрос, почему указывают именно на Францию или почему, например, Кремль не осуждает поведение турецкой стороны в рамках Минской группы ОБСЕ (Турция член этой группы).

Калашников в свою очередь отмечает, что соседи должны договориться и не нужно совещаться со странами, далекими от региона на 10 тысяч километров. По-видимому, Калашников в свою очередь имеет ввиду США. Если у этих заявлений есть определенная политическая основа, Москва несомненно решила перенести процесс урегулирования карабахского конфликта на региональную платформу. Еще один вопрос, остается ли Турция в списке соседей или нет.

Стол переговоров

Подобное заявление представителя российского МИДа заслуживает внимания, если учесть, что встречи за столом переговоров давно уже каким-либо образом не помогают урегулированию конфликта. Исполнение договоренностей, достигнутых сторонами в результате диалога, сейчас важнее самого диалога.

Увеличение числа встреч Налбандяна и Мамедъярова не приводит к изменению ситуации. Для достижения положительных результатов стороны в первую очередь должны начать исполнять свои обязательства по прекращению огня, а также претворить в жизнь меры по укреплению доверия, которые были согласованы в прошлом году сначала в Вене, а потом в Санкт-Петербурге. В противном случае диалог с частыми или редкими встречами только тянет время, пока стороны (в особенности Азербайджан) приобретают новое вооружение.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»