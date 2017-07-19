Очевидно, что необратимость укрепления государственности Арцаха вызывает нервную реакцию Баку: МИД Арцаха

Комментарий начальника Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики АрцахАртака Нерсисяна агентству News.am

Вопрос: Предстоящие 19 июля выборы президента Республики Арцах вызвали очередную бурную реакцию в Азербайджане. В частности, пресс-секретарь МИД Азербайджана назвал предстоящие выборы попыткой подорвать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как вы это прокомментируете?

Ответ: Как мы уже неоднократно отмечали, свободные, справедливые, прозрачные и конкурентные выборы, будучи неотъемлемым элементом политических процессов в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике), направлены на организацию общественной жизни республики и формирование органов власти демократическим путем. Они никоим образом не могут оказывать негативного влияния на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Данная позиция в той или иной форме была подтверждена самими сопредседателями Минской группы в их многочисленных заявлениях.

Более того, посредники также отмечали роль народа Нагорного Карабаха в определении своего будущего в рамках урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. На наш взгляд, выборы являются одной из форм волеизъявления народа, и поэтому их проведение в полной мере соответствует логике мирного урегулирования конфликта.

Негативная реакция Азербайджана на политические процессы в Арцахе обусловлена вовсе не заботой об усилиях сопредседателей Минской группы, которые сам Баку всячески подрывает, а стремлением исключить само существование Арцаха.

Очевидно, что необратимость укрепления государственности Арцаха и его институтов вызывает нервную реакцию Баку. Более того, отрицание Азербайджаном объективной реальности и является одним из основных препятствий в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.