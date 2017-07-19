Если бы переворот состоялся, то на востоке Турции создали бы армянское государство: турецкий прокурор

Экс-военный прокурор Турции Ахмет Зеки Учок, отвечая на вопрос о том, что могло бы произойти, если бы попытка государственного переворота 15-го июля 2016г увенчалась успехом, сайту турецкой провластной газеты «Yeni Akit» заявил, что в этом случае в Турции произошло бы кровопролитие.

По словам турецкого деятеля, если бы переворот увенчался бы успехом, то Турция была бы расчленена: на юго-востоке страны было бы создано курдское государство, а на востоке – армянское.

В то же время, Учок также выразил мнение, что Турция бы «перешла под мандат США».

Подробности – на сайте Ermenihaber.am.