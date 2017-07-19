Заявление о создании «Малороссии» – личная инициатива лидера «ДНР»: Кремль

В Кремле назвали “личной инициативой” заявление лидера сепаратистов “Донецкой народной республики” Александра Захарченко о создании на территории Украины некоего “государства Малороссия”. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле о заявлении Захарченко “узнали из СМИ”. Песков добавил, что Москва, как он выразился, остается приверженной минским договоренностям, сообщает Радио Свобода со ссылкой на “Интерфакс”.

Захарченко во вторник заявил, что решение о создании “Малороссии” якобы было принято совместно с некими представителями регионов Украины. Сепаратисты самопровозглашенной “Луганской народной республики” утверждают, что они не имеют отношения к инициативе Захарченко. Президент Украины Петр Порошенко в ответ на слова лидера “ДНР” заявил, что Киев восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом.

Франция и Германия призвали Кремль осудить заявление Захарченко.