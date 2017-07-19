В повестке заседания правительства – законопроект о ратификации соглашения с Россией об объединенной группировке войск

В повестку дня предстоящего 20 июля заседания правительства Армении включен законопроект о ратификации соглашения с Россией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года, передает издание Panorama.am.

Отметим, Госдума ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск 14 июля.

Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении. Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.