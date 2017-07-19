Не бойтесь говорить – «лично мне кажется»

«Если вы сделаете это, то мы подвергнем вас общественному порицанию». Эта угроза, как и ее осуществление всегда вызывают во мне протест. При этом, не имеет значения, правильно ли выбрана мишень для «порицания». Потому что мы нуждаемся в развитии самостоятельного, нешаблонного мышления. В человеке, особенно в молодых людях сеять страх по поводу того, что любой его шаг удостоится массовой атаки, означает закомплексовать его, заставить скрывать свои мысли или постепенно вписываться в доминирующие стандарты. Не у всех есть силы противостоять «общественному порицанию», многие сами загонят себя в рамки и станут «как все».

Последний тому классический пример – вооруженное нападение на полк ППС. Если ты отказываешься характеризовать произошедшее как «героическое восстание», то все, «общественно порицание» тебе обеспечено. Все те, кто является сторонником мирной политической борьбы, становятся мишенями. Люди боятся «порицания», они не хотят, чтобы их заклеймили «врагами народа», поэтому и молчат. В результате, как говорится – «majority rules».

В школьные годы, в 7-8-м классе, по какому-то поводу я сказал: «лично мне кажется… », и учитель сразу же строгим тоном перебил меня: «Лично тебе ничего казаться не может, окончишь школу, потом только начнешь говорить от своего имени». Сейчас, когда я давно уже окончил школу, уже могу позволить себе сказать: не надо никому угрожать общественным порицанием. Недавно, например, поборники «армянского гена» подобную угрозу озвучили в адрес «Медиа центра» – за намерение показать спорный фильм.

Вообще, выраженные этими поборниками «мысли» довольно забавны. В воскресенье состоялся марафон – ереванский красочный забег, участники которого осыпляли друг друга яркими красками. Однако, поскольку на английском мероприятие называется Yerevan Color run, слово color («цвет», «цветной»), ассоциируется с цветами радуги, а это флаг ЛГБТ, и, как выяснилось, забег тоже не вмещается в рамки «армянского гена». Хорошо, что и здесь дело не дошло до «общественного порицания».

Немецкий философ и психолог Эрих Фромм писал: «Обязательно ли независимость и свобода тождественны изоляции и страху? Или возможно состояние позитивной свободы, в котором индивид существует как независимая личность, но не изолированная, а соединенная с миром, с другими людьми и с природой? Полагаем, что на последний вопрос можно ответить положительно». Да, забыл, Фромм был евреем, а согласно «теории армянского гена», евреи – плохие люди, они организовали Геноцид армян, следовательно, все их утверждения неверны.