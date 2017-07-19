Грузоперевозки через Ларс не пострадают, если российская сторона будет нормально работать

На вопрос Aravot.am о том, могут ли в этом году, как и прошлым летом, из-за закрытия дороги через Ларс появиться проблемы с грузоперевозками, председатель Ассоциации международных перевозчиков Армении Герберт Амбарцумян ответил, что дорога была закрыта в грузинской части – для того, чтобы избежать больших обвалов.

Напомним, что министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщило что, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, в ближайшие дни дорога Степанцминда-Ларс по 2 часа в день будет закрыта: по обочинам дороги ведется расчистка скалистых склонов, по этой причине по нескольку часов в день движение на дороге Степанцминда-Ларс будет перекрыто. В частности, 18-20-го июля движение на дороге Степанцминда-Ларс будет перекрываться на 2 часа несколько раз в период времени с 07:00 до 18:00.

Господин Амбарцумян, который поддерживает прямую связь с грузинской стороной, сказал, что перекрытие дороги на столь короткий промежуток времени серьезных проблем с точки зрения наших грузоперевозок не вызовет: «С грузинской стороны очереди возможны, но если российская сторона будет нормально работать, то проблем не возникнет. В любом случае, сейчас сезон фруктов, и определенные очереди здесь бывают, но серьезных проблем не будет».

На наш вопрос о том, что в последние дни опять стали активными разговоры об альтернативной дороге Ларсу, на этот раз речь о дороге через Абхазию, есть ли определенность по этому вопросу, Герберт Амбарцумян ответил: «Я убежден, что самый короткий путь от Еревана до Москвы лежит через Ларс. Альтернативы этой дороге потребуются только в форс-мажорных ситуациях на дороге через Ларс».

По словам господина Амбарцумяна, дорога через Абхазию нереальна: «Кто позволит, чтобы эти тяжелые транспортные средства, фуры проезжали рядом с курортом в Сочи? Россия разрешит? Неверно полагать, что это будет, это неработающий механизм».

Председатель Ассоциации международных перевозчиков Армении отмечает, что правильная альтернатива – это дорога через Южную Осетию: «Эта дорога обходит Ларс, если на дорогие через Ларс сложилась форс-мажорная ситуация, дорога через Южную Осетию, правда, она на 80 км длиннее, но с сопровождением, с оплатой можно было бы проехать, было бы хорошо, если бы это решилось через переговоры. Есть желание грузоперевозчиков, но это политический вопрос».