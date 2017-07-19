Белый дом подтверждает: в Гамбурге была вторая, неформальная встреча Трамп-Путин

Голос Америки. Первым о неформальной встрече двух президентов сообщил Иэн Бреммер, президент политической консалтинговой корпорации Eurasia Group. Агентство Reuters приводит его слова о том, что во время ужина с участием лидеров стран Большой двадцатки президент Трамп встал со своего места и почти час “приватно и оживленно” разговаривал с российским президентом “лишь в компании личного переводчика Путина”.

То, что во время беседы не присутствовал американский переводчик, вызвало недоумение у лидеров других стран, отметил Бреммер, назвавший это “нарушением протокола национальной безопасности”.

Представитель Белого дома во вторник подтвердил информацию о ранее не известной встрече, не уточнив, однако, сколько она длилась и что на ней обсуждалось. Отсутствие во время беседы американского переводчика в Белом доме объяснили тем, что он не владел русским языком.