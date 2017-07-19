Серж Саргсян: Армения высоко ценит динамично развивающиеся отношения с ОАЭ

Президент Серж Саргсян 18 июля принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллу бин Зайеда Аль Нахайяна.

Приветствуя гостя, Президент Республики отметил, что Армения высоко оценивает динамично развивающиеся отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и рассматривает визит министра как важный импульс для продвижения этих отношений. Отметив, что Армения дорого ценит взаимодействие между двумя дружественными странам, сформированное ещё в дни светлой памяти Президента Эмиратов Зайеда бин Султана Аль Нахайяна, Президент Республики с удовлетворением констатировал, что межгосударственные отношения день ото дня развиваются и укрепляются. Серж Саргсян с теплотой вспомнил свой визит в Объединённые Арабские Эмираты весной текущего года, который придал качественно новое наполнение двусторонним отношениям.

Президент выразил надежду, что визит министра Абдаллы бин Зайеда Аль Нахайяна в Армению обогатит повестку армяно-эмиратского сотрудничества новым содержанием.

Выразив благодарность Президенту Республики за теплый прием министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов передал ему тёплые приветствия и добрые пожелания руководства его страны. Министр Абдалла бин Зайед Аль Нахайян выразил уверенность, что отношениям между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами можно придать больший темп, поскольку есть политическая воля высшего руководства двух стран и сформированная для непрерывного развития этих отношений прочная основа.

Министр ОАЭ выразил благодарность Президенту Армении за то, что согласно договорённости, достигнутой с наследным принцем эмирата Абу-Даби Шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном, лицам, имеющим вид на жительство в ОАЭ въездная виза в РА выдаётся в упрощённом порядке, а также за освобождение граждан ОАЭ от требования въездных виз в РА, что, по словам министра, важный и большой шаг для двух стран.

Министр Абдалла бин Зайед Аль Нахайян отметил, что как в сфере туризма, так и в энергетике, сельском хозяйстве и ряде других отраслей нужно обоюдно выполнить значительную работу для полноценного использования существующего потенциала взаимодействия. Он выразил готовность вместе со своим армянским коллегой сосредоточить усилия в этом направлении.

На встрече речь шла также о региональных проблемах и вызовах, процессе мирного урегулирования НК проблемы.

Пресс-служба Президента Армении