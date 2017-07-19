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14:52 | Июль 19 2017

«Мы очень благодарны им, я от счастья рву на себе рубашку»: Даниел Иоаннисян иронизирует в адрес директоров

«Мы очень благодарны им, я от счастья рву на себе рубашку»: Даниел Иоаннисян иронизирует в адрес директоров

Сегодня в суде общей юрисдикции административных районов Ачапняк и Давиташен сегодня состоялись слушания по искам, представленным директорами школ против «Союза информированных граждан». И сегодня истцы не явились в суд, только отправили письмо с просьбой прекратить судебное дело.

30 директоров школ обратились в суд с иском против общественной организации «Союз информированных граждан», опубликовавшей список директоров общеобразовательных школ и детских садов, а также записи бесед с ними, в которых речь шла о специальных списках избирателей для правящей Республиканской партии Армении. Директоры школ требовали публичного опровержения считающихся клеветой фактических данных и уплаты в качестве компенсации по 2 млн. драмов. То есть, в целом суммы в размере 60 млн. драмов.

В беседе с Aravot.am касаясь аргументов, приведенных директорами через их адвокатов о том, якобы они решили проявить снисходительность, поэтому и забрали иски, координатор «Союза информированных граждан» Даниел Иоаннисян заметил: «У них приступ коллективной доброты… мне нечего сказать, получается, что они по отдельности решили подать на меня в суд, при том, содержание исков было одинаковое, и точно так же они коллективно решили «простить» нас – «грешных».

А потом с иронией отметил: «Мы очень благодарны им, я от счастья рву на себе рубашку».

Даниел Иоаннисян заявил, что отказ от исков – партийное решение: «И тогда Армен Ашотян не скрывал, что он стоит за этой инициативой. Но они успели осознать, что это очень опасная инициатива, которая закончилась головной болью для них же».

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Рубрики: Общество, Право

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