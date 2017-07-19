ЕЭК предлагает Москве не распространять закон о запрете на использование иностранных водительских прав на страны ЕАЭС

Радио Азатутюн. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает официальной Москве не распространять нашумевший закон о запрете на использование иностранных водительских прав на страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Речь идет о вступившем в силу в России с 1 июня этого года законе, запрещающем иностранным гражданам работать на территории страны с национальными водительскими удостоверениями. В то же время, 14 июля Госдума РФ приняла закон, которым на территории РФ признаются национальные водительские удостоверения ряда стран-членов ЕАЭС. Это те страны, где русский язык закреплен как официальный. Фактически, Армения стала единственной страной ЕАЭС, чьи водительские удостоверения Россия, согласно новому закону, не признает.

Вследствие действия нового российского закона о разрешении на управление транспортным средством большинство работающих в России водителей из Армении потеряли работу, многие из них вернулись на родину.

Тема стала поводом для активных обсуждений, а в Армении страсти накалились после того, как в Москве на встрече со спикером парламента Армении Ара Баблояном, поднявшим этот вопрос, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, фактически, поставил Армению перед выбором, заявив: «Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона [принятого 14 июля] будет охватывать автоматически и Республику Армения».

На фоне звучащих из Москвы заявлений, связывающих вопрос статуса русского языка с правом на вождение автомобиля в России, согласно «Коммерсанту», председатель совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), вице-премьер-министр правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов заявил о существовании договоренности отрегулировать этот вопрос с водителями-иностранцами отдельным соглашением, чтобы это не противоречило принципам Евразийского экономического союза и идее общего рынка труда.

По словам чиновника ЕЭК, будет продолжена работа по разработке соглашения, которое определит единые правила для взаимного признания национальных водительских удостоверений. Кроме того, совет ЕЭК уже предложил РФ внести поправки в соответствующие законы, исключив распространение запрета на граждан государств-членов ЕАЭС (туда входит Россия, Киргизия, Молдавия, Армения, Казахстан, Беларусь). Такая норма, сообщили в совете ЕЭК, уже действует в Казахстане: 14 июля вступил в силу закон Республики Казахстан, согласно которой запрет на вождение автомобиля с иностранными правами не распространяется на граждан государств-членов ЕАЭС.

Ранее, в ответ на заявление Володина, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашоян заявил, что в повестке дня Армении вопрос о конституционном статусе русского языка не стоит.

На снимке – председатель совета Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов (фото – Радио Свобода)