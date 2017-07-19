Сингапур, Армения и Рубен Варданян

Разные политические деятели и политологи предлагают различные пути и рецепты полноценного становления и развития Республики Армения. В основном в пример приводятся развитые или достигшие определенного успеха страны, в основном – Сингапур.

Лично я не осведомлен о деталях развития и прогресса в Сингапуре, я знаю только то, что неожиданный прогресс Сингапура вызвал удивление и восхищение всего мира, Сингапур своим примером доказал, что есть выход из любой ситуации, если, конечно, есть желание и поставлена цель.

Полагаю также, что Сингапур и власти этой страны не руководствовались примером других стран, а, исходя из специфики своей страны, пришли к определенным решениям. Я не знаю, были ли созданы в Сингапуре правительственные и парламентские комиссии по борьбе с коррупцией, однако я знаю, что в Сингапуре достигли больших успехов в борьбе с коррупцией.

То есть, это значит, что там многие люди, занимающиеся коррупцией, серьезно были наказаны. Это значит, что развитие и прогресс в Сингапуре были приятным и желанным фактом для сингапурцев. Это означает и то, что развитие государства, исходящее из интересов народа, противоречило интересам группы людей.

Несколько лет назад в Грузии Саакашвили вел борьбу против коррупции, однако не все чиновники разделяли его взгляды, более того, очень многие грузины возненавидели и до сих пор ненавидят Саакашвили, который не только брал пример с образцовых стран, но и в основном учитывал особенности своей страны. И руководствовался своими принципами. Всегда найдутся те, кто будет критиковать, однако Саакашвили, однозначно, оставил след в истории своей страны. При этом, в основном положительный.

А сейчас о нас. Это неплохо, что мы стараемся учитывать опыт развитых стран, делаем выводы, но плохо, что мы не делаем выводов и заключений, исходя из собственного опыта. Сказанное мной в основном касается оппозиции и оппозиционеров, которые критикуют власть и не делают реальных предложений. В лучшем случае приводят пример Сингапура и других стран.

Ведь Рубен Варданян тоже мог неустанно говорить о Сингапуре, но он учредил «Аврору». Он выступил с этой инициативой, и мы, не будучи развитой страной, можем стать примером для многих развитых стран.

Тем не менее, среди нас нашлись люди, которые устно и даже письменно раскритиковали инициативу Рубена Варданяна. Они в основном говорили следующее: оставив наших нищих, он отдает миллионы другим. Все те, кто так думают, не понимают, что миллион Рубена Варданана, к сожалению, не в состоянии искоренить нищету наших бедных.

Они не понимают и то, что, благодаря «Авроре» очень многие в мире узнали, что на планете есть такая страна – Армения. При этом они даже не подозревают, что наша страна бедная. Думают, наверное, что у нас богатая и развитая страна, которая награждает гуманистов многомиллионными призами.

Пусть так и думают. А от нас требуется одно: сделать так, чтобы то, что они думают, соответствовало действительности.

А если требуете, то требуйте не от Рубена Варданяна, а от других. Рубен Варданян делал и делает свое дело, пусть другие тоже следуют его примеру. Все богачи и чиновники. И если они будут делать свое дело, то однажды мы тоже станем Сингапуром.

Вернее – Арменией.

Воскан ЕРЕВАНЦИ