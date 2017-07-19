Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:41 | Июль 19 2017
17:41 | Июль 19 2017

Генрих Мхитарян: «Мурашки по коже. Я очень волнуюсь» – видео

Генрих Мхитарян: «Мурашки по коже. Я очень волнуюсь» – видео

Полузащитник сборной Армении и английского “Манчестер Юнайтед” ответил на вопросы своих фанатов и болельщиков на своей странице в Facebook. Вопросы футболисту желающие задавали по хештэгу  #AskHenrikh.

Генрих, в частности отметил, что у него мурашки по коже от подаренной ему поклонниками песни – He’s our midfield Armenian («Он наш армянский полузащитник») на музыку хита Стинга Englishman in New York.

«Естественно, я знал эту песню до того, как были сочинена моя песня,- отметил он.- Я благодарен своим поклонникам за эту песню. Всегда получаю удовольствие, слушая ее. Мурашки по коже…я очень волнуюсь».

https://www.facebook.com/Uninterrupted/videos/1320105451442386/

 

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Рубрики: Спорт

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