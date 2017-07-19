Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:38 | Июль 19 2017
18:38 | Июль 19 2017

Бако Саакян переизбран на должность президента Республики Арцах на переходный период

Бако Саакян переизбран на должность президента Республики Арцах на переходный период

Бако Саакян сегодня был переизбран на должность президента Республики Арцах, передает Радио Азатутюн.

Выборы состоялись на специальном заседании Национального собрания Арцаха. За Бако Саакяна проголосовали 28 депутатов, за его единственного соперника, бывшего мэра Степанакерта, депутата Эдуарда Агабекяна – 4 депутата.

Напомним, три крупнейшие фракции парламента Нагорного Карабаха – «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», поддерживали на выборах кандидатуру действующего президента Бако Саакяна, уже 10 лет занимающего этот пост. Оппозиционная фракция «Движение-88» и руководитель оппозиционной фракции «Возрождение» Айк Ханумян – Эдуарда Агабекяна.

В парламенте Арцаха 33 места.

Бако Саакян руководит Нагорным Карабахом уже 10 лет и продолжит руководить еще в течение 3-летнего переходного периода, до полного вступления в силу измененной Конституции.

В 2020 году в Арцахе будут проведены парламентские и президентские выборы.

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Рубрики: Политика

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