Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:33 | Июль 19 2017
19:33 | Июль 19 2017

Сопредседатели МГ ОБСЕ готовят новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана: постпред России при ОБСЕ

Сопредседатели МГ ОБСЕ готовят новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана: постпред России при ОБСЕ

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ готовят новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана, которую планируется провести в Нью-Йорке. Об этом сегодня сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает Радио Азатутюн.

В ходе организованного для журналистов телемоста из Вены Лукашевич сказал, что сопредседатели в ближайшее время интенсифицируют свои усилия. «Насколько мне известно, они готовятся к встрече с министрами иностранных дел двух стран в Нью-Йорке, после чего, наверное, будут какие-то подготовительные шаги для проведения новой встречи на высшем уровне», – сказал он.

Напомним, 11 июля в Брюсселе во время встречи глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова была достигнута договоренность о проведении следующей встречи в сентябре в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Рубрики: Международные

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