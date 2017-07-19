Сопредседатели МГ ОБСЕ готовят новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана: постпред России при ОБСЕ

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ готовят новую встречу глав МИД Армении и Азербайджана, которую планируется провести в Нью-Йорке. Об этом сегодня сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает Радио Азатутюн.

В ходе организованного для журналистов телемоста из Вены Лукашевич сказал, что сопредседатели в ближайшее время интенсифицируют свои усилия. «Насколько мне известно, они готовятся к встрече с министрами иностранных дел двух стран в Нью-Йорке, после чего, наверное, будут какие-то подготовительные шаги для проведения новой встречи на высшем уровне», – сказал он.

Напомним, 11 июля в Брюсселе во время встречи глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова была достигнута договоренность о проведении следующей встречи в сентябре в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН.