Банк ВТБ (Армения) предлагает своим клиентам – юридическим лицам и частным предпринимателям совершать банковские операции через платежные терминалы Easy Pay

Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность своим клиентам – юридическим лицам и частным предпринимателям воспользоваться простым и оперативным способом осуществления банковских операций по пополнению вкладов, банковских и карточных счетов, а также погашению кредитов посредством терминалов платежной сети Easy Pay.

Пополнениe счетов и погашение кредитов возможно осуществлять в режиме 24/7 в любом из 800 терминалов Easy Pay, удобно расположенных по всей территории РА.

Банковские операции через терминалы Easy Pay проводятся быстро и безопасно. После того, как клиент совершил необходимый платеж, на его мобильный номер высылается СМС-уведомление со всеми подробностями операции. В рабочие дни и часы (пн.- сб., 9:00-18:00) операции осуществляются моментально, а проведенные в нерабочие дни и часы сделки выполняются в 9:01 следующего рабочего дня.

При осуществлении платежей через терминалы Easy Pay взимается комиссия – 300 драмов РА за сделку.

Подробности о предоставляемой услуге можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.