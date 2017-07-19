Меркель резко осудила задержание немецкого правозащитника в Турции и потребовала немедленного освобождения

Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила задержание немецкого правозащитника Петера Штойдтнера в Турции и требует его немедленного освобождения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

“Мы заявляем о своей солидарности с ним и с другими арестованными… правительство Германии сделает все возможное на всех уровнях, чтобы обеспечить его освобождение”, – сказала Меркель.

Министерство иностранных дел ФРГ выпустило отдельное заявление с призывом к скорейшему освобождению шести активистов.

“Связывать защитника прав человека и демократии, такого как Петр Штойдтнер, с поддержкой террористов – это абсурд”, – говорится в заявлении.

“Международная амнистия и другие неправительственные организации делают чрезвычайно важный вклад в плюрализм, демократию и защиту прав человека в Турции”, – добавила в МИД.

Штойдтнер вместе с главой турецкого отделения Amnesty International Идиль Эсер и еще четырьмя правозащитниками по решению суда будут находиться под стражей до окончания следствия.

Их задержали 5 июля в Стамбуле во время семинара под названием “Цифровая безопасность и информационный менеджмент”. Правозащитникам инкриминируют поддержку неназванной террористической организации.

Фото – Deutsche Welle