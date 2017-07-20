200 торговцев стали безработными: демонтирован рынок «Фирдуси» в Ереване – фото

Сотрудники мэрии вчера завершили демонтаж рынка “Фирдуси”. Тяжелая техника была выведена с территории ярмарки.

Торговцы в беседе с журналистами возмущенно говорили: «200 человек остались без работы, они подумали об этом? Мы работали, выплачивали кредиты, платили государству налоги. Сейчас мы остались без работы, на что мы будем жить, у одного дома солдат, у другого – студент, маленькие дети, у нас столько проблем, что нам теперь делать? Мы же не враги им, у них совесть есть? Что нам делать, не ехать же в Россию на заработки. Мы совсем разочаровались в нашем государстве».

Некоторые торговцы рассказывали, что они попросили время у властей, чтобы поработать еще несколько месяцев, и за это время они смогли бы найти место хотя бы на других рынках и ярмарках по удобным ценам, а сейчас они не думают о том, чтобы продолжить торговлю.

Достойны внимания следующие замечания некоторых торговцев: они говорили, что отдали свои голоса за РПА и за Тарона Маргаряна, они надеялись, что власти пойдут им навстречу и не станут демонтировать рынок.

Напомним, что около месяца назад вице-мэр Давид Оганян вел переговоры с торговцами рынка “Фирдуси”, призывал их продолжить торговлю на других ярмарках. Однако последние отказывались, утверждая, что они не могут этого сделать, поскольку там цены очень высокие.

Один из торговцев перед демонтажем своей лавки отметил, что он и его вся семья проголосовали за РПА и Тарона Маргаряна и РПА, сказал, что верит мэру и уверен, что он примет решение в пользу торговцев.