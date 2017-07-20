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10:14 | Июль 20 2017

Бако Саакян: Мы счастливы, поскольку имеем возможность служить родине

Бако Саакян: Мы счастливы, поскольку имеем возможность служить родине

Как мы уже информировали, президентом Арцаха избран действующий президент Бако Саакян.

После того, как стали известны результаты голосования, он вчера выступил со словами благодарности:

«Одним из ключевых аспектов нашего национальной освободительной специфики является то, что мы раскрыли миру главную истину нашей жизни – счастливым человека делает родина. И мы прошли вместе через все это благодаря совместной работе. Я призван передавать наши настроения, наши подходы и восприятие, этот собирательный подход, мы счастливы, потому что у нас есть возможность служить родине. Я желаю удачи всем нам».

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Рубрики: Политика

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