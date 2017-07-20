Лидер немецких «зеленых» Джем Оздемир призвал усилить санкции против России

Deutsche Welle. Сопредседатель партии “Союз 90/”зеленые” Джем Оздемир (Cem Özdemir) призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины. В интервью DW в среду, 19 июля, он назвал неуместными разговоры об ослаблении санкций против Москвы.

“Россия признала, что российские солдаты заняли Крым. В данный момент мы наблюдаем эскалацию на востоке Украины. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы отменять санкции. Наоборот, я считаю, что их надо ужесточить. Ведь Россия дает понять, что и там, видимо, есть российские солдаты. Сейчас появилась информация, что там используется принудительный труд и похищают людей. Не вижу никаких причин доля того, чтобы поощрять Россию за это”, – заявил Оздемир.

Политик подчеркнул, что “если Россия делает правильный шаг, то это нужно поощрять, а если неправильный, то должны быть другие последствия”.

Кремль мешает интеграции

В интервью DW Оздемир также отметил негативную роль Кремля в интеграции выходцев из России в Германии. “Нам понадобилось много времени, чтобы признать, что Германия – это страна массовой иммиграции. Но нельзя быть наивными и не принимать во внимание другие страны, которые сознательно выступают против интеграции своих граждан в немецкое общество. Это касается не только Турции, но и господина Путина, который, конечно, тоже заинтересован в том, чтобы выходцы из России здесь настраивали свои антенны на Москву, а не на Берлин”, – пояснил политик.

Фото – Deutsche Welle