Серж Саргсян посетил всемирно известную Бюраканскую обсерваторию

Президент Серж Саргсян 19 июля утром отправился с рабочим визитом в Арагацотнский марз.

Президент Республики посетил Бюраканскую обсерваторию Национальной Академии наук РА имени В.Амбарцумяна, ознакомился с предлагаемыми обсерваторией проектами с целью укрепления научно-образовательной роли обсерватории и привлечения молодых кадров, которые призваны стимулировать также туризм в этом регионе.

Одно из предложений касалось создания научно-образовательного центра, деятельность которого была бы основана на идее преподавания астрономии современными методами посредством армянской виртуальной обсерватории. С целью укрепления познавательной роли обсерватории, а также демонстрации научных ценностей Армении школьникам, студентам и другим посетителям, в том числе, зарубежным гостям, обсерватория планирует создать также центр посещений, в составе которого будет создан музей истории астрономии, планетарий, лекторий, будут благоустроены ведущие к телескопу дороги и прилегающая территория. Вместе с руководством обсерватории и Президентом НАН РА Президент Республики обсудил возможности реализации представленных предложений, приоритеты, задачи, а также возможные другие варианты достижения намеченных целей.

Во время визита Президента Республики обсуждались также предложения об изменении международной научной премии имени В.Амбарцумяна и её устава, которые имеют целью сделать премию ещё более полезной и плодотворной для Армении. Предложенное изменение премии, согласно авторам проекта, будет в большой мере способствовать астрономическим исследованиям в Армении, а также даст возможность армянским учёным более активно интегрироваться в международное астрономическое сообщество, увеличит интерес к астрономии в кругу студентов и учащихся.

Из Бюраканской обсерватории Президент Республики отправился в город Аштарак, где присутствовал на церемонии открытия перестроенной и капитально отремонтированной детско-юношеской спортивной школы при Армянской общественной спортивной организации «Севан».

Президент Саргсян в сопровождении властей города, представителей спортивного сообщества, руководства, тренеров и учеников школы совершил экскурсию по спортшколе, ознакомился с выполненными работами, созданными для тренировок условиями и возможностями, побеседовал с представителями спортивного сообщества и учениками школы.

Работы по перестройке и капитальному ремонту Аштаракской спортивной школы осуществлены на средства государственного бюджета. Стартовавшая по поручению Президента Республики программа завершилась в июле 2017 года. Стоимость программы составила порядка 463 млн. драммов.

По заверению ответственных должностных лиц, перестроенную спортивную школу могут посещать порядка 350 спортсменов из Аштарака и окрестных общин, в школе будут действовать кружки борьбы свободного и греко-римского стилей, волейбола, бокса, футбола, баскетбола и тяжёлой атлетики.

Пресс-служба Президента Армении