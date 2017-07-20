Военные США провели успешные испытания лазерной пушки: видео

Военные США провели испытания лазерной пушки,в во время которых сбили с ее помощью беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщил телеканал CNN, передает Европейская правда.

Испытания системы LaWS (Laser Weapons System) состоялись в водах Персидского залива. Лазер установлен на десантном корабле USS Ponce. Телеканал опубликовал на своем сайте видеозапись части испытаний.

В частности, показан момент, когда с помощью пушки уничтожают небольшие мишени на борту подвижной платформы. CNN утверждает, что речь идет о “первом в мире активном лазерном оружии”.

Во время испытаний лазерную систему применили против беспилотника – “оружия, которое все чаще используется такими противниками, как Иран, Северная Корея, Китай, Россия и другие”, отмечает телеканал.

Военные подчеркивают, что это – очень универсальное оружие, оно может быть использовано против различных целей, как наземных, так и воздушных или надводных.

Кроме того, лазер действует в невидимой части электромагнитного спектра, поэтому луч не виден, оружие также не выдает никаких звуков во время “выстрела”.